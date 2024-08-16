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Gazze'de ateşkes müzakereleri ne durumda? Mısır son durumu açıkladı | Hamas'tan ilk açıklama

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:58 Güncelleme: 16.08.2024 18:08
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Gazze’de ateşkes müzakereleri ne durumda? Mısır son durumu açıkladı | Hamas’tan ilk açıklama

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ortak yazılı açıklama geldi. Açıklamada Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütüldüğü ve müzakerelerin ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı kaydedildi. ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu belirtildi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi ise müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "Doha'daki müzakerelerden bize iletilenler, 2 Temmuz'da üzerinde anlaşılanlara uymuyor." dedi.

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