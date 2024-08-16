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Gazze'de ateşkes müzakereleri ne durumda? Hamas'tan ilk açıklama| Mısır son durumu duyurdu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:58 Güncelleme: 16.08.2024 18:43
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Gazze’de ateşkes müzakereleri ne durumda? Hamas’tan ilk açıklama| Mısır son durumu duyurdu

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ortak yazılı açıklama geldi. Açıklamada Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütüldüğü ve müzakerelerin ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı kaydedildi. ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu belirtildi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi ise müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "Doha'daki müzakerelerden bize iletilenler, 2 Temmuz'da üzerinde anlaşılanlara uymuyor." dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelerin ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı: Doha'daki ateşkes müzakereleri ciddi ve yapıcı bir ortamda yapıldıMısır Cumhurbaşkanlığı: Doha'daki ateşkes müzakereleri ciddi ve yapıcı bir ortamda yapıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamada, başkent Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra İsrail'den yetkililerle yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!

MÜZEKERELERDE SON DURUM NE?

Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!

ABD'DEN ÖNERİ

ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

"Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği" bilgisine yer verilen önerinin, "boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı" vurgulandı.

Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.

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