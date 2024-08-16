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ABD'li Blinken yine İsrail yolcusu! Netanyahu ile görüşecek | Müzakereler nasıl geçti? İşte ilk açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 16.08.2024 17:54 Güncelleme: 16.08.2024 17:54
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ABD’li Blinken yine İsrail yolcusu! Netanyahu ile görüşecek | Müzakereler nasıl geçti? İşte ilk açıklama

İşgalci İsrail'in aylardır Gazze'de zulmünü sürdürmeyte devam ederken soykırımcıların ortağı ABD ise işgalcilere her türlü desteği veriyor. Soykırımın ortaklarından biri haline gelen ABD ve işgal devleti arasında ziyaretler sonrası Orta Doğu'da gerilim tavan yaparken ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in soykırımcı İsrail'e yine bir ziyaret düzenleyeceği öğrenildi. Öte yandan Blinken katil İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün yapılan müzakerelerin nasıl geçtiğine ilişkin açıklamada bulundu. Blinken, geçtiğimiz günlerde İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etmişti. Bölgede yükselen tansiyon sonrası bu kez düzenleyeceği ziyarette ise nelerin görüşüleceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

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