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Son dakika! ABD duyurdu: Gazze'de ateşkes görüşmesi 15 Ağustos'ta

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 20:48 Güncelleme: 09.08.2024 21:02
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Son dakika! ABD duyurdu: Gazze’de ateşkes görüşmesi 15 Ağustos’ta

Son dakika haberleri.. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes görüşmelerinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeler Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştirecek.

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