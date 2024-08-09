Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! İsrail Lübnan'ı havadan vurdu | Hizbullah'tan misilleme gecikmedi
Son dönemlerde tansiyonun düşmek bilmediği Orta Doğu'da gerilim her geçen gün daha tırmanmaya devam ederken Hizbullah ve işgalci İsrail arasında çatışmalar sürüyor. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü vurdu. Saldırıda bölgeden dumanlar yükselirken Hizbullah bu saldırıyı yanıtsız bırakmadı ve Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.
Orta Doğu'da her geçen gün gerilim artıyor. Katil İsrail ve Lübnana arasında yaşanan çatışmalar devam ederken bu kez işgalci İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi.
Gerginliğin hat safhada olduğu Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, yerel saatle 17.20 sıralarında Lübnan'ın güneyinde sivil halkın terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu. Saldırının ardından bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi.
HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME SALDIRISI
İsrail saldırıları bölgede devam ederken, Hizbullah güçleri de bu saldırılara karşılık veriyor. Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.
YASA DIŞI YERLEŞİM YERLERİ ROKETLE VURULDU
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, yasa dışı Manara, ve Kiryat Şmona yerleşim birimlerinde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaların onlarca katyuşa roketleri, uygun silahlar ve güdümlü füzelerle vurulduğu ifade edildi.
Hizbullah'ın bir başka açıklamasında, Liman askeri kışlasındaki Batı Tugayı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.
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