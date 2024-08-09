Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! İsrail Lübnan’ı havadan vurdu | Hizbullah’tan misilleme gecikmedi

Orta Doğu'da her geçen gün gerilim artıyor. Katil İsrail ve Lübnana arasında yaşanan çatışmalar devam ederken bu kez işgalci İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi.

Gerginliğin hat safhada olduğu Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, yerel saatle 17.20 sıralarında Lübnan'ın güneyinde sivil halkın terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu. Saldırının ardından bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi.