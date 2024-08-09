Gazze’de ateşkes görüşmesi için tarih netleşti! ABD duyurdu | İsrailli bakana sert tepki: Skandal!

ABD'den ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki.

İŞGALCİ BAKANA SERT TEPKİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." diyerek tepki gösterdi.

Kirby, dün ABD, Mısır ve Katar tarafından yayımlanan ortak açıklamada yer alan "Gazze'de bir an önce ateşkese ulaşılması" çağrısına tepki gösteren aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Smotrich'e net sözlerle tepkisini ortaya koydu.