10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gazze'de ateşkes görüşmesi için tarih netleşti! ABD duyurdu | İsrailli bakana sert tepki: Skandal!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 20:48 Güncelleme: 10.08.2024 00:03
ABONE OL
Gazze’de ateşkes görüşmesi için tarih netleşti! ABD duyurdu | İsrailli bakana sert tepki: Skandal!

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes görüşmelerinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeler Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştirecek. Ateşkese ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasının ardından tarafların harekete geçtiğini ve en kısa zamanda müzakereler için buluşma yönünde bir iradenin ortaya çıktığını söyledi. Öte yandan Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı işgalci bakan Smotrich'e, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." diyerek tepki gösterdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes görüşmesinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeler Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştirecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Gazze'de ateşkes için taraflar 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de buluşacak.Gazze'de ateşkes için taraflar 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de buluşacak.

ABD YER VE TARİHİ AÇIKLADI!

Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasının ardından tarafların harekete geçtiğini ve en kısa zamanda müzakereler için buluşma yönünde bir iradenin ortaya çıktığını belirtti.

Bu kapsamda 15 Ağustos Perşembe günü Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de tarafların bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Gazze'de ateşkes için taraflar 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de buluşacak.Gazze'de ateşkes için taraflar 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de buluşacak.

"BİR AN ÖNCE ANLAŞMAYA VARILMALI"

Kirby, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söyledi.

"Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz." diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurguladı.

ABD'den ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki.ABD'den ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki.

İŞGALCİ BAKANA SERT TEPKİ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." diyerek tepki gösterdi.

Kirby, dün ABD, Mısır ve Katar tarafından yayımlanan ortak açıklamada yer alan "Gazze'de bir an önce ateşkese ulaşılması" çağrısına tepki gösteren aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Smotrich'e net sözlerle tepkisini ortaya koydu.

ABD'den ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki.ABD'den ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki.

"TEHLİKEYE ATIYOR"

Olası anlaşmayı "Hamas'a teslim olmak" şeklinde nitelendiren İsrailli bakanı, "Bu, kaçırılanların hayatlarını ve İsrail'in kendi güvenliğini tehlikeye atıyor" sözleriyle eleştiren Kirby, ABD'nin İsrail'in güvenliği için sayılamayacak kadar çok şey yaptığını ve bunların göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

"SKANDAL DEĞERLENDİRMELER"

Kirby, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bay Smotrich temel olarak bu savaşın sonsuza kadar sürmesini öneriyor ve esirlerin hayatlarının önemli olmadığını savunuyor. Kendisinin bu argümanları tamamıyla yanlış ve İsrail kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör