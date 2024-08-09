Gazze'de ateşkes görüşmesi için tarih netleşti! ABD duyurdu
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes görüşmelerinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeler Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştirecek.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes görüşmesinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeler Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştirecek.
İŞGALCİLER HEYET GÖNDERECEK
İşgalci İsrail tarafından bu sabah yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta müzakere heyeti göndereceğini duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ABD ve arabulucuların teklifi üzerine İsrail, 15 Ağustos'ta müzakere heyetini, esir takası anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ayrıntıların sonuçlandırılması için sonradan belirlenecek yere gönderecek." ifadesi kullanılmıştı. Öte yandan, Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ATEŞKES GÖRÜŞMESİ İÇİN ORTAK ÇAĞRI
ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.
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