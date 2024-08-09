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Gazze'de ateşkes görüşmesi için tarih netleşti! ABD duyurdu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 20:48 Güncelleme: 09.08.2024 21:33
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Gazze’de ateşkes görüşmesi için tarih netleşti! ABD duyurdu

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes görüşmelerinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeler Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştirecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes görüşmesinin 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeler Kahire'de ya da Doha'da gerçekleştirecek.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet gönderecek.İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet gönderecek.

İŞGALCİLER HEYET GÖNDERECEK

İşgalci İsrail tarafından bu sabah yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta müzakere heyeti göndereceğini duyurmuştu.

Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ABD ve arabulucuların teklifi üzerine İsrail, 15 Ağustos'ta müzakere heyetini, esir takası anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ayrıntıların sonuçlandırılması için sonradan belirlenecek yere gönderecek." ifadesi kullanılmıştı. Öte yandan, Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin ABD, Mısır ve Katar ortak açıklama yaptı. Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin ABD, Mısır ve Katar ortak açıklama yaptı.

ATEŞKES GÖRÜŞMESİ İÇİN ORTAK ÇAĞRI

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

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