09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Brezilya'da büyük panik! Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 20:17 Güncelleme: 09.08.2024 21:07
ABONE OL
Brezilya’da büyük panik! Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü

Son dakika... Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın bir ağaç kümesine doğru hızla alçaldığı ve sonrasında büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör