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İsrailli kanalda kan donduran anlar! Siyonistler Filistinlilere tecavüzü savundu: Harika bir intikam

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 19:22
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İsrailli kanalda kan donduran anlar! Siyonistler Filistinlilere tecavüzü savundu: Harika bir intikam

İşgalci İsrail Gazze'de düzenlediği katliamın yanı sıra tutukladığı Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde bulunarak katliama başka bir boyut kazandırıyor. Siyonistler bu kezde tutuklu Filistinli bir mahkuma cinsel işkence uygulamış ve çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı. Skandal sonrası işgal bakanlarından cinsel işkence nedeniyle gözaltına alınan askerlere destek gelmişti. Bu skandallar sonrası İsrailli bir kanalda konuşan konuğun sözleri adeta kan dondurdu. Katıldığı sabah programında İsrail'de tutuklanan Filistinlilere nasıl davranılması gerektiği şeklinde konuşan gazeteci "Harika bir intikam, bunu hak ediyorlar. Bunu kurumsallaştırmamaları çok yazık" dedi.

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