İsrail-Lübnan sınırı kaynıyor! Gerginlik had safhada... A Haber bölgeden aktardı

Bulunduğumuz konum itibarıyla gün içerisindeki patlama seslerini duyabiliyoruz. Çatışmalar günlerdir bir döngü şeklinde devam ediyor. Bir kara harekatıyla alakalı bir hazırlık görmüyoruz. İsrail Gazze'de zaten kara harekatı ile çamura saplanmıştı. Günlerce oyalandılar ve gelinen süreçte etkisi hala devam ettiren bir Hamas'tan söz ediyoruz. İsrail'in bir kara savaşına hazır olduğunu zannetmiyorum. Geçmişinde de bununla alakalı bir başarısı yok. İsrail'in en iyi bildiği şey sivilleri uçaklarla bombalamak.

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