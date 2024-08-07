İsrail-Lübnan sınırı kaynıyor! Gerginlik had safhada... A Haber bölgeden aktardı
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın terör devleti İsrail'e saldıracağına dair beklentiler karşılıklı atışmalar ve misillemelerin ardından daha da yükseldi. Lübnan-İsrail sınır hattında ilk günden bu yana en güncel bilgileri ve en özel detayları aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında bölgedeki son gelişmeler hakkında konuştu. Hizbullah'ın radarında hangi yerler var? İran ne zaman saldıracak? İşte detaylar...
İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için başkent Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye alçak bir suikast sonucu kaldığı konutta şehit edildi.
Bu suikast sonrası bölgede tansiyon yükseldi. İran suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu ve işgalcilere saldırı düzenleneceği bildirilmişti.
A HABER LÜBNAN-İSRAİL SINIR HATTINDA!
Son günlerde İran'ın işgalci İsrail'e ne zaman saldırı düzenlediği konuşulurken İran-İsrail sınır hattında yaşananları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Pazartesi gününden bu yana değişen tek şey mevsimler… Karşılıklı çatışmalar, atışmalar, misillemeler devam ediyor.
Hizbullah'ın açıklamalarında dikkat çeken nokta, İsrail'in askeri üslerinin hedef alınması… Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "İsrail'in karargahları tam isabetle vuruldu" ifadeleri kullanıldı. Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda tek tek, direkt olarak vurulan noktalar isim olarak açıklanıyor.
İsrail çoluk çocuk demeden hedef gözetmeksizin halen daha hava araçlarını kullanarak sivilleri vurmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla karşılıklı misillemeler artmış durumda.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı açıklamada, "3.5 dakikada oraya geliriz" gibi bir ifade kullandı. Dünkü o saldırıda bunun en bariz en açık göstergelerinden bir tanesi. İsrail'in kuzeyinden de artık oldukça fazla şekilde sirenler çalmaya başlıyor. Gün içerisinde de bunlara örnek olarak oldukça fazla siren sesleri duyuldu.
Bulunduğumuz konum itibarıyla gün içerisindeki patlama seslerini duyabiliyoruz. Çatışmalar günlerdir bir döngü şeklinde devam ediyor. Bir kara harekatıyla alakalı bir hazırlık görmüyoruz. İsrail Gazze'de zaten kara harekatı ile çamura saplanmıştı. Günlerce oyalandılar ve gelinen süreçte etkisi hala devam ettiren bir Hamas'tan söz ediyoruz. İsrail'in bir kara savaşına hazır olduğunu zannetmiyorum. Geçmişinde de bununla alakalı bir başarısı yok. İsrail'in en iyi bildiği şey sivilleri uçaklarla bombalamak.
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