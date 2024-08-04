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Son dakika | Gazze'den İsrail'e roketli saldırı

Giriş: 04.08.2024 12:31 Güncelleme: 04.08.2024 12:32
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Son dakika | Gazze’den İsrail’e roketli saldırı

Son dakika haberi... Roketlerden bir kısmı Aşdod kentine düştü, şehirden dumanlar yükseldi.

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