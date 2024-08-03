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"İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu" iddiası!

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 21:49 Güncelleme: 04.08.2024 00:01
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İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu iddiası!

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ı vurduğu iddia edildi. Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında, 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Son dakika... İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ı vurduğu iddia edildi. İsrail'de uçuşlar iptal edildi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! (Arşiv)İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! (Arşiv)

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Lübnan'ın sınır hattında yer alan Deyr Sryan beldesine yönelik düzenlediği hava saldırısında can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, tedavi amaçlı bölgedeki farklı hastanelere sevk edildikleri belirtildi.

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