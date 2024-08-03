İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu!
Son dakika... İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu. Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında, 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Son dakika... İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu.
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Lübnan'ın sınır hattında yer alan Deyr Sryan beldesine yönelik düzenlediği hava saldırısında can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, tedavi amaçlı bölgedeki farklı hastanelere sevk edildikleri belirtildi.
Ayrıntılar geliyor....
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
- 1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!
- Klozetinizi parlatacak en basit yöntem: 2 malzemeyi karıştırmak yeterli...
- IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye'nin en zehir gibi zekası olan ili...
- Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...
- KPSS ÖABT 1. ve 2. OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?
- Buzdolabında soğutma probleminiz anında çözülecek: Tek kase yeterli!
- Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
- 1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51'lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...
- Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?
- Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor