02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Siyonistlerin Haniye hazımsızlığı! Şehit Hamas lideri için dua eden Mescid-i Aksa imamına gözaltı | İşgalci bakandan alçak sözler

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 18:06 Güncelleme: 02.08.2024 18:14
ABONE OL
Siyonistlerin Haniye hazımsızlığı! Şehit Hamas lideri için dua eden Mescid-i Aksa imamına gözaltı | İşgalci bakandan alçak sözler

İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikast ile şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye Katar'da defnedildi. Dünyanın dört bir yanından Haniye için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Onlardan biri de Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri oldu. Bunu hazmedemeyen işgalciler İsmail Haniye için cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı. Alçak bakan Moshe Arbel de Sabri'nin ikamet izninin iptal edilerek şehirden çıkarılmasını planladığını açıkladı.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hain bir suikast sonucu şehit oldu. Haniye için milyonlarca müslüman dualar etti ve birçok noktada gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye.İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye.

Şehit Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi ve naaşı Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

HANİYE'YE DUA EDEN İMAMA GÖZALTI

Mescid-i Aksa imam hatibi de cuma hutbesinde Haniye'ye dua etti. İşgalci İsrail ise bunu hazmedemedi ve soruşturma başlattı. Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Heniyye için dua etti. Bu duanın ardından polisin yaptığı başvuru sonrası İsrail Savcılığı, Sabri hakkında soruşturma başlattı. Mescid-i Aksa imamı Sabri gözaltına alındı.

Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

SKANDAL SÖZLER! "ŞEHİRDEN ÇIKARILMASI PLANLANIYOR"

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sabri hakkındaki soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletti.

Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri.Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri.

Muhalif liderlerden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İkrime Sabri'nin tutuklanması çağrısı yaptı.

İşgalci İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına aldı.İşgalci İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına aldı.

BİRÇOK KEZ GÖZALTINA ALINDI

İşgalci İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya zorla çıkarıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör