Siyonistlerin Haniye hazımsızlığı! Şehit Hamas lideri için dua eden Mescid-i Aksa imamına gözaltı | İşgalci bakandan alçak sözler

Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

HANİYE'YE DUA EDEN İMAMA GÖZALTI

Mescid-i Aksa imam hatibi de cuma hutbesinde Haniye'ye dua etti. İşgalci İsrail ise bunu hazmedemedi ve soruşturma başlattı. Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Heniyye için dua etti. Bu duanın ardından polisin yaptığı başvuru sonrası İsrail Savcılığı, Sabri hakkında soruşturma başlattı. Mescid-i Aksa imamı Sabri gözaltına alındı.