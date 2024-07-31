İşgalcilerin Beyrut saldırısında bilanço artıyor! Ölü sayısı yükseldi | Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddiası
Gazze'de işgal saldırılarını sürdüren İsrail, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta bir binaya saldırı düzenledi. Saldırının ardından bölgede devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işgalin saldırısı sonucu 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir binaya saldırdı. Saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'e ilişkin bir gelişme yaşandı.
FUAD SHUKR ÖLDÜ MÜ?
Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde,enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.
İsrail, dün düzenlediği saldırıda Fuad Shukr'u hedef aldığını aktarmış, Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr'un enkaz altında olduğu iddia edilmişti. Shukr'un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı.
İSRAİL "ÖLDÜRDÜK" DEMİŞTİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hedefledikleri Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr'ün öldürüldüğünü iddia etti.
İsrail kanadı Şükr'ün öldürüldüğünü belirtirken, Hizbullah kanadı ise kurtulduğunu belirtti.
BİLANÇO ARTIYOR! ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
İŞGALCİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanı hedef alındı.
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