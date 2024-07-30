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İşgalci İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı | A Haber patlama bölgesinde

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 30.07.2024 19:57 Güncelleme: 30.07.2024 21:55
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İşgalci İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı | A Haber patlama bölgesinde

Son dakika... İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail ordusu, Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef aldığı belirtildi. İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sukar'ın hedef alındığını duyurdu. Fuad Sukar, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları aktardı.

AHaber CANLI YAYIN

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları aktardı.

Kurşun, yaptığı açıklamada, "Burası Beyrut'un güney kesimleri. Patlama akşam saatlerinde yaşandı. Bu İsrail'in beklenen saldırısıydı. Burası Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bizde şuan kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Binlerce kişi burada ayakta. İsrail Lübnan'ı vuracağını söylemişti.

Binlerce kişi burada bizde şimdi A Haber canlı yayınında size aktarıyoruz. Ambulanslar hızla geçiyor. Şimdi araçtan indik. Burada itfaiyeler de var. Sadece ambulanslara yol açıyorlar. Bu noktadan geçişe izin vermiyorlar. Patlamanın olduğu nokta sadece arka tarafı. Çünkü patlama çok geni bir alanı kapsamış durumda." dedi.

Beyrut'ta patlama!Beyrut'ta patlama!

Saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Beyrut'ta patlama!Beyrut'ta patlama!

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Beyrut'ta büyük patlama!Beyrut'ta büyük patlama!

İŞGALCİLERDEN AÇIKLAMA: SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

SALDIRIDA HİZBULLAH'IN İKİ NUMARASI FUAD SAKAR HEDEF ALINDI

İsrail basını, saldırıda Hizbullah Komutanı Fuad Sukar'ın hedef alındığını duyurdu. Fuad Sukar, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. Fuad sukar, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumluydu.

Fuad Sukar, Hajj Muhsin ismiyle de tanınıyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın üst düzey danışmalarından biri.

İsrail ordusuna göre Fuad Sukar, Hizbullah'ın güdümlü füze projesinden sorumlu komutanıydı.

İsrail Savunma Bakanı, saldırının ardından sosyal medyasında paylaştığı mesajında Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

FUAD SHUKR KURTULDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Shukr İsrail saldırısından sağ kurtuldu.Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Shukr İsrail saldırısından sağ kurtuldu.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

İŞGALCİLER DOĞRULADI

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

FUAD SUKR KİMDİR?

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Shukr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

RUSYA'DAN İŞGALCİLERE TEPKİ: HUKUKUN AĞIR İHLALİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik saldırıları uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

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