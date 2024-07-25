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Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:36 Güncelleme: 25.07.2024 10:39
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Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Moskova'da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Esed'in dün gece Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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