Kanlı eller Beyaz Saray'da birleşti! Biden ve kanlı ortağı Netanyahu bir araya geldi | Netanyahu "Gururlu Siyonist" diyerek teşekkür etti

BIDEN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, "Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD'li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.