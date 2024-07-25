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Kanlı eller Beyaz Saray'da birleşti! Biden ve kanlı ortağı Netanyahu bir araya geldi | Netanyahu "Gururlu Siyonist" diyerek teşekkür etti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 21:29 Güncelleme: 25.07.2024 21:49
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Kanlı eller Beyaz Saray’da birleşti! Biden ve kanlı ortağı Netanyahu bir araya geldi | Netanyahu Gururlu Siyonist diyerek teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçti. Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, "Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD'li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.




Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçti. Biden yaptığı açıklamada, "Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde" dedi.

BIDEN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, "Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD'li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Liderler, daha sonra soru almadan basına kapalı şekilde görüşmeye geçti.

Netanyahu'nun Biden'ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor.

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