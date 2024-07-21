ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! ’Adayım’ diyerek destekleyeceği ismi açıkladı | Trump’tan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU

"Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünya çapındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik. Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu.

ÜLKEMİN ÇIKARINA OLACAK

"Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, görevimden çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım."