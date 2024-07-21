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ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! 'Adayım' diyerek destekleyeceği ismi açıkladı | Trump'tan ilk açıklama

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 20:53 Güncelleme: 21.07.2024 21:59
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ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! ’Adayım’ diyerek destekleyeceği ismi açıkladı | Trump’tan ilk açıklama

Son dönemlerde adaylığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıkladı. ABD Başkanı, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını belirterek adaylıktan çekilme gerekçesini bu hafta yapacağı detaylı bir açıklamada paylaşacağını duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Eski ABD Başkanı Trump ile gerçekleştrdiği düello sonrası adaylığı artışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini ve Kasım ayındaki seçimlerde olmayacağını duyurdu.

Biden açıklamasında, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Biden bu hafta içerisinde kararıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum" denildi.

'ADAYIM KAMALA HARRİS'

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Trump'tan ilk açıklama. Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Trump'tan ilk açıklama.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Cumhuriyetçilerin adayı olan eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İŞTE BIDEN'IN AÇIKLAMASI

Biden'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Amerikan dostlarım, Son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik. Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya yaymak için tarihi yatırımlar yaptık.

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

"Toksik maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik düzeyde ihtiyaç duyulan bakımı sağladık. 30 yıl aradan sonra ilk silah güvenliği yasasını çıkardı. İlk Afrikalı Amerikalı kadını Yüksek Mahkemeye atadı. Ve dünya tarihinin en önemli iklim yasasını çıkardı. Amerika hiçbir zaman liderlik konusunda bugün olduğumuzdan daha iyi bir konuma sahip olmamıştı."

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU

"Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünya çapındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik. Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu.

ÜLKEMİN ÇIKARINA OLACAK

"Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, görevimden çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım."

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

KAMALA HARRİS'E TEŞEKKÜR

"Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gösterdiğiniz inanç ve güvenden dolayı Amerikan halkına en kalbi şükranlarımı sunmama izin verin."

"Bugün her zaman sahip olduğum şeye inanıyorum: Birlikte yaptığımızda Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor."

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

SEÇİM EKİBİ 'KESİNLİKLE ÇEKİLMEYECEK' DEMİŞTİ

ABD Başkanının seçim Kampanyası Müdürü Jen O'Malley Dillon geçtiğimiz günlerde Joe Biden'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada Biden'ın "biraz destek kaybettiğinin" farkında olduklarını aktardı ve yarıştan çekilmesi için yapılan çağrıların durumu zorlaştırdığını dile getirmişti.

Dillon "Biden'ın kesinlikle yarışta kalacağını" söyleyerek, "Zafer için birkaç yolumuz var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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