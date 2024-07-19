Uluslararası Adalet Divanı görüşünü açıkladı: İsrail Gazze’de işgalci güçtür!

Uluslararası Adalet Divanı: Tüm Devletler, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla yükümlüdür.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Filistin topraklarındaki işgaline en kısa sürede son vermelidir.