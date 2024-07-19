19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Uluslararası Adalet Divanı görüşünü açıkladı: İsrail Gazze'de işgalci güçtür!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.07.2024 16:24 Güncelleme: 19.07.2024 17:30
ABONE OL
Uluslararası Adalet Divanı görüşünü açıkladı: İsrail Gazze’de işgalci güçtür!

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı. Divan'da yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" ifadeleri kullandı.

Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır.

Uluslararası Adalet Divanı: Tüm Devletler, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla yükümlüdür.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Filistin topraklarındaki işgaline en kısa sürede son vermelidir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör