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Eski ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi | Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 01:30 Güncelleme: 14.07.2024 03:26
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Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi | Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırı sonrası Trump'ın sağ kulağının kanlar içinde kaldığı görüldü. Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, "Güvende ve iyi durumda olduğunu duymaktan memnunum" ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirildi. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin sözcüsü Steven Cheung'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Mitingde düzenlenen suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.

YUMRUĞUNU HAVAYA KALDIRDI

Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Trump'ın araca binerken yumruğunu havaya kaldırarak mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Saldırı sonrası Trump'ın sağ kulağının kanlar içinde kaldığı görüldü. Hayati bir tehlikesi bulunmayan Trump hastaneye götürüldü.

JOE BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktaran Biden, "İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim." ifadesini kullandı. Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti.

Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız." vurgusu yaptı.

ABD gizli servisi ise soruşturma açıldığını duyurdu. Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi.

'DURUMU İYİ VE KONTROL EDİLİYOR'

Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

İŞTE SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR!

Butler Bölge Başsavcısı Goldinger, Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise anbean kameraya yansıdı.

TRUMP'A DESTEK MESAJLARI

Trump'a düzenlenen saldırıya ilişkin eski ABD Başkanı Barack Obama, "Demokrasimizde siyasi şiddete yer yoktur. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmesek de eski Başkan Trump'ın ciddi şekilde yaralanmaması hepimizi rahatlatmalı" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Musk, Trump'ın suikast girişiminin olduğu videoyu paylaşarak "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum" dedi.

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