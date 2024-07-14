Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi | Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama

İŞTE SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR!

Butler Bölge Başsavcısı Goldinger, Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise anbean kameraya yansıdı.

TRUMP'A DESTEK MESAJLARI

Trump'a düzenlenen saldırıya ilişkin eski ABD Başkanı Barack Obama, "Demokrasimizde siyasi şiddete yer yoktur. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmesek de eski Başkan Trump'ın ciddi şekilde yaralanmaması hepimizi rahatlatmalı" şeklinde konuştu.