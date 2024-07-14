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Eski ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı!

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 01:30 Güncelleme: 14.07.2024 01:54
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Eski ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı!

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırı sonrası Trump'ın sağ kulağının kanlar içinde kaldığı görüldü.

Eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı.

YUMRUĞUNU HAVAYA KALDIRDI

Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı. Trump'ın araca binerken yumruğunu havaya kaldırarak mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Saldırı sonrası Trump'ın sağ kulağının kanlar içinde kaldığı görüldü. Hayati bir tehlikesi bulunmayan Trump hastaneye götürüldü.

JOE BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, "Henüz bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

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