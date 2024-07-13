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Son dakika | Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı: Onlarca şehit var | Türkiye'den sert tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli

AA
Giriş: 13.07.2024 12:19 Güncelleme: 13.07.2024 16:06
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Son dakika | Katil İsrail’den Gazze’ye soykırım saldırısı: Onlarca şehit var | Türkiye’den sert tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli

Son dakika haberi... İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 71'e çıktı. Dışişleri Bakanlığı yaşanan katliamın ardından yaptığı açıklamada, "Bu barbarlığa artık dur denmeli" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 71 kişi şehit oldu ve 289 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenlemiş, bombardımanda en az 50 Filistinli ölmüş onlarcası da yaralanmıştı.

MEVASİ'YE "ZORUNLU GÖÇ"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

"BU BARBARLIĞA ARTIK DUR DENMELİ"

Dışişleri: İsrail'in, El-Mevasi'deki Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır

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