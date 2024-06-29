İran'da seçim heyecanı! Reisi sonrası yeni cumhurbaşkanı kim olacak? İlk sonuçlar geldi
İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesinin ardından 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ülkede 59 binden fazla kurulan sandıkta 61 milyon 452 bin 321 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimde 18 saatlik oy verme işlemi sona erdi. İlk sonuçlara göre yarışı Pazeşkiyan'ın önde götürdüğü öğrenildi. Peki İran Cumhurbaşkanlığı için adaylar kimler? İşte detaylar...
İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.
62 MİLYON SEÇMEN BULUNUYOR
İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, 88 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ayrıca, 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde ülke dışındaki İran vatandaşları da sandığa gidebilecek.
OY KULLANIM SÜRESİ 3 DEFA UZATILDI
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.
İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi.
İŞLEM 18 SAAT SÜRDÜ
İranlı yetkili, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılırken toplamda 18 saat sürdü.
KİMLER YARIŞIYOR?
Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.
Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.
YÜZDE 50+1
Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.
KESİN SONUÇLAR BUGÜN
Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve üst üste en fazla 2 defa seçilebiliyor.
İLK SONUÇLAR GELDİ
İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Mesud Pezeşkiyan, 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.
Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor.
Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.
İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.
REFORMİSTLERİN ADAYI PEZEŞKİYAN ANKETLERDE ÖNDE
Son olarak İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 26 Haziran'da ülke genelinde 3 bin 589 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında, yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28,8 ile Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı aldı.
Anketlere göre, Pezeşkiyan'ın Türk, Kürt ve Beluç vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde diğer adaylara göre yüksek oy oranı aldığı görülüyor.
"İRAN'DA DA SEÇİMLERE KATILIM ORANI, HALKIN İSLAM CUMHURİYETİ'NE DESTEĞİNE İŞARET ETMEKTEDİR"
Oy kullanmak için İrşad Hüseyniyesi'ne gelen eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, değerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerin tüm ülkelerde halkın ülkedeki siyasi sisteme ve yönetime destek göstergesi olduğunu belirten Mutahhari, "İran'da da seçimlere katılım oranı, halkın İslam Cumhuriyeti'ne desteğine işaret etmektedir." dedi.
Bu sayede İran'ın dünyadaki konumunun daha etkili olacağını ifade eden Mutahhari, "Bu durum, İran'ın ekonomik ve siyasi sorunlarının çözümü için kesinlikle etkili olacaktır. Bu açıdan ben halka seçimlere kesinlikle katılmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
"GELİŞMİŞ, ÖZGÜR, BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK İRAN İÇİN OY VERDİM"
Mütercim olduğunu belirten Mahnaz Caferiye, "Gelişmiş, özgür, bağımsız ve demokratik İran için oy verdim. İran'ın sorunlarının ortadan kaldırılması ve dünya ile barış için. İran, inzivadan çıkmak istiyor." dedi. Caferiye, Filistin'in yalnız kalmaması için oy verdiğini belirtti.
İletişim teknolojileri mühendisi Merziye Bolbolvend ise İran'ın kalkınması ve ilerlemesi için sandığa geldiğini söyleyerek, "Katılım bugün çok iyi, bu da halkın birliğini ortaya koyuyor. Farklı görüşlere sahip olsak da birbirimizin yanındayız." dedi.
Ailesiyle birlikte sandığa gelen Muhammed Kazım Muhammedi de "Yüksek katılım yalnızca İran için. Halkın yaşamı, doğru kararlar ve siyasete bağlı. Elbette doğru bir seçim süreci geçirmeliyiz ancak bizim katılımımız etkili ve olumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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