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Vladimir Putin'den flaş "Rus silahları" açıklaması: Kuzey Kore dahil...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 19:43 Güncelleme: 20.06.2024 19:45
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Vladimir Putin’den flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.

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