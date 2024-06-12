Gazze'de insanlık dışı tablo! BM o raporu açıkladı: 1 milyondan fazla insan ölüm ve açlıkla karşı karşı
Gazze'de katliam yapan işgalciler nedeniyle bölgedeki Filistinliler adeta felaketi yaşıyor. Yardımların kısıtlı şekilde gittiği Gazze'de açlık ve hastalıklar yayılmaya devam ederken BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in açıkladığı tablo felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Griffiths “Gazze'de nüfusun yarısının, 1 milyondan fazla insanın temmuz ayı ortasına kadar ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor” dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 250 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "G7 yarın İtalya'da toplanırken Sudan, Gazze ve ötesindeki çatışmalar kontrolden çıkmış durumda. Savaş milyonlarca insanı açlığın eşiğine getiriyor. İnsanlar halihazırda açlıktan ölürken, kıtlık ilan edilmesini sadece teknik ayrıntılar engelliyor" dedi.
G7 LİDERLERİNE ÇAĞRI: BUNU DURDURUN
21. yüzyılda kıtlığın önlenebilir bir bela olduğunu ifade eden Griffiths, "G7 liderleri bunu durdurmaya yardımcı olmak için nüfuzlarını kullanabilirler ve kullanmalıdırlar. Harekete geçmeden önce resmi bir kıtlık ilanını beklemek yüz binlerce insan için bir ölüm cezası ve ahlaki bir rezalet olacaktır" dedi.
1 MİLYONDAN FAZLASI ÖLÜM VE AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA
Çatışmaların Mali'den Myanmar'a kadar dünyanın pek çok köşesinde açlığı körüklediğini aktaran Griffiths, "Hiçbir yerde eylemsizlik ile yok olma arasındaki seçim Gazze ve Sudan'da olduğu kadar net değil. Gazze'de nüfusun yarısının, 1 milyondan fazla insanın temmuz ayı ortasına kadar ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor" dedi.
"DÜNYA SİVİLLERİ AÇLIKTAN ÖLDÜRENLERİ BESLEMEYİ BIRAKMALIDIR"
İnsani yardımların milyonlarca insanı hak ettikleri yaşamdan mahrum bırakan çatışmalara çözüm olmadığını vurgulayan Griffiths, "G7 ülkeleri, yardım kuruluşlarının ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşabilmesi için sahip oldukları önemli siyasi gücü ve mali kaynakları derhal devreye sokmalıdır. Ancak her şeyden önemlisi, dünya Gazze ve Sudan'daki sivilleri açlıktan öldüren savaş makinelerini beslemeyi bırakmalıdır. Bunun yerine insanlara geleceklerini geri verecek diplomasiye öncelik vermenin zamanı geldi ve yarın G7 dümende olacak" dedi.
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