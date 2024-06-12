Gazze’de insanlık dışı tablo! BM o raporu açıkladı: 1 milyondan fazla insan ölüm ve açlıkla karşı karşı

G7 LİDERLERİNE ÇAĞRI: BUNU DURDURUN

21. yüzyılda kıtlığın önlenebilir bir bela olduğunu ifade eden Griffiths, "G7 liderleri bunu durdurmaya yardımcı olmak için nüfuzlarını kullanabilirler ve kullanmalıdırlar. Harekete geçmeden önce resmi bir kıtlık ilanını beklemek yüz binlerce insan için bir ölüm cezası ve ahlaki bir rezalet olacaktır" dedi.