Nuseyrat Mülteci kampı katliamının kan donduran detayları! Kod adı: Elmaslar

EŞZAMANLI BASKIN EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yerel saatle 11.00'de sahadaki birliklere "başla" emri verildiğini ve 11.25'te militanların rehin tuttukları her iki binaya da eşzamanlı baskınlar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

MASUMLARIN KAMPINA ROKETLERLE ÖLÜM YAĞDI

Görgü tanıklarının ifadelerine ve İsrail ordusunun açıklamalarına göre, görev başladıktan kısa bir süre sonra İsrail askerleri ve Hamas direnişçileri arasında karşılıklı çatışma çıktı. Görgü tanıkları bunu ağır bombardımanın izlediğini, binlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapan yoğun nüfuslu kampa füze ve roket yağdığını söyledi.

"ELMASLAR" KOD ADLI KATLİAM

İsrail polisi ve İsrail Güvenlik Ajansı tarafından pazartesi günü yayınlanan 45 saniyelik bir kask kamerası videosu, üç erkek rehinenin kurtarıldığı anı gösterdi. Video boyunca ağır silah sesleri duyulurken rehineler binayı terk ettikten sonra sesin yoğunlaştığı görüldü.

"Elmaslar" kod adıyla anılan rehineler Akdeniz kıyısına getirilip iki helikopterle başarılı bir şekilde tahliye edildiğinde operasyon ardında ölümcül bir yıkım izi bırakmıştı.

Gazzeli yetkililer İsrail'in Nuseyrat katliamında 274 Filistinlinin öldüğünü ve 698 kişinin yaralandığını açıkladı.