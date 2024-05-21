Londra-Singapur uçağında dehşet! Türbülansa girdi... Ölü ve yaralılar var
Singapur Havayolları'na ait Londra-Singapur seferini yapan yolcu uçağında yaşanan türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi. Uçak Bangkok'a acil iniş yaptı.
Singapur Havayolları, Londra'dan Singapur'a sefer yapan yolcu uçağında türbülans nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da olduğunu duyurdu. Uçağın, rota değiştirerek Bangkok'a iniş yaptığı ifade edildi.
Singapur Havayolları'ndan yapılan açıklamada, olayın Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan Singapur'a giden, SQ321 sefer sayılı yolcu uçağında meydana geldiği ifade edildi.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Singapur Havayolları'nın 20 Mayıs 2024 tarihinde Londra'dan (Heathrow) Singapur'a sefer yapan SQ321 sefer sayılı uçağı seyir halindeyken şiddetli türbülansla karşılaşmıştır. Uçak Bangkok'a yönlendirilmiş ve 21 Mayıs 2024 tarihinde yerel saatle 15.45'te iniş yapmıştır. Boeing 777-300ER uçağında yaralılar ve bir ölü olduğunu teyit edebiliriz. Singapur Havayolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunar" denildi.
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