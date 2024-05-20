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Son dakika | Netanyahu hakkında tutuklama kararı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Son dakika | Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Son dakika haberi... Uluslararası ceza mahkemesi katil devlet İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

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