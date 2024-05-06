Hamas’tan net ’ateşkes’ açıklaması: Refah’a saldırı müzakereleri boşa çıkarır

"TÜM SORUMLU NETANYAHU"

Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail ordusu için kesinlikle bir "gezinti" olmayacağı uyarısında bulunan Rişk, sonucun tüm sorumluluğunun İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'da olacağını kaydetti.