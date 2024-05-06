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Hamas'tan net 'ateşkes' açıklaması: Refah'a saldırı müzakereleri boşa çıkarır

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Hamas’tan net ’ateşkes’ açıklaması: Refah’a saldırı müzakereleri boşa çıkarır

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, terör devleti İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısının ateşkes müzakerelerini boşa çıkaracağını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, katil İsrail ordusunun bu sabah Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-RişkHamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk

"SALDIRILIRSA MÜZAKERELER BOŞA ÇIKAR"

İşgalci İsrail ordusunun Refah kentine yönelik kara saldırısı ihtimalini değerlendiren Rişk,"Refah'a yönelik herhangi bir kara saldırısının ateşkes ve esir takası müzakerelerini boşa çıkaracağını" belirtti.

"TÜM SORUMLU NETANYAHU"

Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail ordusu için kesinlikle bir "gezinti" olmayacağı uyarısında bulunan Rişk, sonucun tüm sorumluluğunun İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'da olacağını kaydetti.

Katil İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

Katil İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

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