İran elektrik tellerine takıldı! İsrail’i vurmaya giden drone tellere asılıp kaldı! İşte o görüntüler...

BAZI DRONELAR TELLERE TAKILDI

İran, dün gece İsrail'e misilleme saldırısı olarak onlarca intihar dronu ve füze fırlatırken Tahran'ın "Gerçek Söz" olarak adlandırdığı saldırılar tarihe bir ilk olarak geçti. İran'ın fırlattığı bazı dronlarının ise elektrik tellerine takıldığı ve hala çalışır vaziyette olduğu görüldü.