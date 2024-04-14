İran elektrik tellerine takıldı! İsrail'i vurmaya giden drone tellere asılıp kaldı! İşte o görüntüler...
Dün gece saatlerinden itibaren İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken İran yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle İsrail'e yönelik saldırı başlattı. İran'ın bölgeye attığı bazı drone'ların elektrik tellerine takıldığı görüldü. İşte detaylar...
"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurdü.
İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirdi.
İRAN YÜZLERCE KAMİKAZE İHA İLE SALDIRDI
İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
ASKERİ ÜSSE İSABET ETTİ
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
BAZI DRONELAR TELLERE TAKILDI
İran, dün gece İsrail'e misilleme saldırısı olarak onlarca intihar dronu ve füze fırlatırken Tahran'ın "Gerçek Söz" olarak adlandırdığı saldırılar tarihe bir ilk olarak geçti. İran'ın fırlattığı bazı dronlarının ise elektrik tellerine takıldığı ve hala çalışır vaziyette olduğu görüldü.
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