İran'dan işgalci İsrail'e füze saldırısı! 50'den fazla roket fırlatıldı | Orta Doğu'daki gerilim anbean A Haber'de
Son dakika haberi! İsrail devlet televizyonu KANN İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları, gün içinde Körfez sularında İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu bir gemiye el koyduğunu duyurmuştu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısında bulunurken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, "İran'ın olası saldırılarına karşı ABD'nin İsrail'e desteğinin tam olduğunu" belirtti. İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu. Orta Doğu'daki savaş alarmı anbean A Haber ekranlarında aktarılıyor.
İsrail devlet televizyonu KANN İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.
İşte dakika dakika Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler:
23:51 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık
23:50 Ürdün'de olağanüstü hal ilan edildi
23.41 Beyaz Saray: İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek
23.36 Irak, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.
23.30 İsrail devlet televizyonun iddialarını ekrana taşıyan İran devlet televizyonu, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.
23.10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi.
Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.
Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.
İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU RESMEN DUYURDU: DRONE SALDIRISI BAŞLADI
22.59 İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.
İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.
Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.
İsrail makamları saldırıların askeri hedeflere düzenlenmesini değerlendirdi. İsrail savaş kabinesi ve ardından güvenlik kabinesinin bu gece Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda toplanacağı aktarıldı.
İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.
İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hava sahası bu gece 01.00'e kadar kapatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.
22.51 Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı.
Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu.
Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.
Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.
İsrail'in Suriye'de İran büyükelçiliğine düzenlediği saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağına yönelik söylentiler nedeniyle bölgede gerginlik tırmanıyor.
İsrail, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurmuştu.
DÜN NELER OLMUŞTU?
İŞGALCİ İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
Katil İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.
"ROKETLER BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ"
Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi.
"CAN KAYBI YAŞANMADI"
Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
BIDEN'DAN İRAN'A TEHDİT
Saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden topa girdi. İsrail'in savunulmasına kendimizi adadık diyen Biden, "Yapmayın" çıkışında bulundu.
ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN 'İRAN' AÇIKLAMASI
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise; İran'ın beklenen misilleme saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'dan gelebilecek tehdidi hala gerçek ve uygulanabilir olarak görüyoruz. Durumu çok yakından takip ediyoruz" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'dan gelebilecek tehdidi hala gerçek ve uygulanabilir olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin Tahran'ın tehdidini göz önünde tutarak bölgedeki kuvvetlerinin pozisyonlarını gözden geçirdiğini belirten Kirby, "Durumu çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN VİDEOLU CEVAP: BU DAHA BAŞLANGIÇ
İran'ın vekil güçleri İsrail' karşı "Bu daha başlangıç, yeni başlıyoruz" deyip bir tehdit videosu paylaştılar. Görüntülerde uzun menzilli balistik füzeler dikkat çekti.
"DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR"
Donald Trump, Orta Doğu'daki gerilim hakkında yaptığı açıklamada, "Ne yaptığını bilmeyen bir başkanımız var, sonumuz Dünya Savaşı'na düşebilir." dedi.
NE OLMUŞTU?
İşgalci İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İRAN LİDERİ SİNYALİ VERMİŞTİ
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
BIDEN TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E KOŞULSUZ DESTEK AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.
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