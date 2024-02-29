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Katil İsrail Gazze'de 30 bin kişiyi katletti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Katil İsrail Gazze’de 30 bin kişiyi katletti!

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı.

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