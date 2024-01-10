New York’taki Siyonist tünellerden sapkın ritüeller! Hasidik Yahudi sinagogunda istismar ağı: Kanlı şilteler ve bebek puseti...

30 YILLIK İSTİSMAR

ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağı" diye adlandırılan sinagogun en az 30 yıldır çocuklara yönelik cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. İsrail gazetesi the Jerusalem Post'ta 2021 yılında yayımlanan bir haber ise Brooklyn'deki sinagogun ilk kez bir istismar iddiasına ev sahipliği yapmadığını ortaya çıkardı.

İsrail'de yaşayan 36 yaşındaki bir kadının Brooklyn'deki Chabad-Lubavitch hareketinin genel merkezinde sergilenen menora yani yedi kollu şamdanı ele geçirmeye çalışmasıyla sinagogdaki istismar davası gündem olmuştu. Kadının avukatı, "Menoranın peşindeyiz çünkü bu çok sembolik ve bu sembolizmin şekillendirilmesinde aktif bir rol olmasını umuyoruz." şeklinde konuşmuştu. Sinagogdaki menorayı yapan kişinin 1990'lı yıllarda söz konusu genç kıza cinsel tacizde bulunduğu ve haham mahkemesinin tacizciyi cezalandırmadığı belirtiliyor.

YAHUDİLER YİNE MAĞDURU OYNUYOR

Sinagog skandalının ardından Yahudiler ise her zamanki gibi mağduru oynuyor. Tünelden çıkarılan kanlı şilteleri, yatakları, işkence, tecavüz ve şiddet iddialarını bir kenara bırakan Yahudiler, tünel skandalının ardından yapılan haberlerin antisemitizme yol açacağını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor.