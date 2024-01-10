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New York'taki Siyonist tünellerde sapkın ritüeller! Hasidik Yahudi sinagogunda istismar ağı: Kanlı şilteler ve bebek puseti...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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New York’taki Siyonist tünellerde sapkın ritüeller! Hasidik Yahudi sinagogunda istismar ağı: Kanlı şilteler ve bebek puseti...

SON DAKİKA | Dünya, ABD’de ortaya çıkan kaotik bir olayla sarsıldı. New York’taki Hasidik Yahudi sinagogunda İsrail’den gelen Siyonistlerin kazdığı tüneller ağı ortaya çıktı. Herkesi şoke eden gelişme ile ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yahudilerin sözde “arınma” ayinleri yaptığı bir mikveye açılan tünellerde kanlı şilteler ve bebek puseti bulundu. Diğer yandan ABD’li komplo teorisyeni Stew Peters, skandala mevzu olan sinagogun 30 yıldır cinsel istismarla anıldığını işaret etti. Ayrıca yaşananlarla ilgili çok sayıda sır bulunurken “New York polisi tünelleri neden kapatıp delilleri yok etmeye çalıştı?” sorusun akıllara geldi. İşte detaylar…

ABD bir kez daha kaosun merkezi oldu. New York bağlı Crown Heights semtindeki bir sinagogun Hasidik Yahudilerin bir sinagogun altına kazdıkları yasa dışı tünelle ilgili şok ayrıntılar ortaya çıktı.

KAN DONDURAN DETAYLAR
Broolyn'de, Crown Height semtinde Hasidik Yahudi sinagogunun altında keşfedilen yasadışı tüneller gündeme bomba gibi düşerken tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek pusetleri ise kan dondurdu.

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ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağının" en az 30 yıldır cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Öte yandan New York polisinin neden tünelleri kapatıp delilleri yok ettiği merak ediliyor.

TÜNELDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
New York'taki Hasidik Yahudi sinagogunda aralık ayında keşfedilen tünelin kapatılma çalışmalarının başlaması üzerine dün, İsrail'den gelen Yahudiler protestoya başladı ve tünellerin doldurulmasını engellemek için New York polisinin karşısına dikildi. Olayın ardından çok sayıda İsrailli tutuklanırken söz konusu tünellerin neden kazıldığına ilişkin detaylar ise kan dondurdu.

TÜNELİN UCU SİYONİSTLERİN SAPKIN RİTÜELLERİNE ÇIKTI
İngiliz basını tünellerin bir hamama ya da "mikveye" açıldığını ortaya koyduğunda sapkınlığın boyutuna ilişkin tahminler oluşmaya başlamış olsa da tünelden çıkarılan kanlı şilte, bebek puseti ve delici aletler dehşetin boyutunu artırdı. Peki, nedir mikve? Kanlı şiltelerle, bebek pusetleriyle ilgisi ne olabilir?

Sinagogların bodrum katında küçük bir havuz olan mikve, Yahudilerin ritüellerinden biri. Kadınların adet dönemlerinden sonra ve düğün öncesinde, ayrıca da din değiştirirken mikveye giriyorlar. Tünelin ucunun bir mikveye çıkması, ilerleyen saatlerde tünelden çıkarılan kanlı şilte ve bebek pusetleri ise mikvede siyonistlerin çocukları sapkın ritüellere alet ettiğini açıkça ortaya çıkardı.

YAHUDİLER SAPKINLIĞI MI TEŞVİK EDİYOR?

New York'taki sinagogun altına kazılan tünellerin açıldığı mikvede, çocukların istismar edildiği, işkence ve organ kaçakçılığı için kaçırıldığı iddia edilirken Yahudilerin Talmud kitabında pedofilinin normalleştirildiğine ilişkin ifadeler de yeniden gündem oldu.

POLİSLER NEDEN TÜNELLERİ KAPATIP DELİLLERİ YOK EDİYOR?

Komplo teorisyeni Stew Peters, Talmud'un pedofiliye izin verdiğini belirtirken "Asıl soru şu, polisler neden tünelleri çimentoluyor ve delilleri yok ediyor?" ifadelerini kullandı.

30 YILLIK İSTİSMAR

ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağı" diye adlandırılan sinagogun en az 30 yıldır çocuklara yönelik cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. İsrail gazetesi the Jerusalem Post'ta 2021 yılında yayımlanan bir haber ise Brooklyn'deki sinagogun ilk kez bir istismar iddiasına ev sahipliği yapmadığını ortaya çıkardı.

İsrail'de yaşayan 36 yaşındaki bir kadının Brooklyn'deki Chabad-Lubavitch hareketinin genel merkezinde sergilenen menora yani yedi kollu şamdanı ele geçirmeye çalışmasıyla sinagogdaki istismar davası gündem olmuştu. Kadının avukatı, "Menoranın peşindeyiz çünkü bu çok sembolik ve bu sembolizmin şekillendirilmesinde aktif bir rol olmasını umuyoruz." şeklinde konuşmuştu. Sinagogdaki menorayı yapan kişinin 1990'lı yıllarda söz konusu genç kıza cinsel tacizde bulunduğu ve haham mahkemesinin tacizciyi cezalandırmadığı belirtiliyor.

YAHUDİLER YİNE MAĞDURU OYNUYOR
Sinagog skandalının ardından Yahudiler ise her zamanki gibi mağduru oynuyor. Tünelden çıkarılan kanlı şilteleri, yatakları, işkence, tecavüz ve şiddet iddialarını bir kenara bırakan Yahudiler, tünel skandalının ardından yapılan haberlerin antisemitizme yol açacağını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor.

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