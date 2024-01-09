Hizbullah’ın güney Lübnan’daki insansız hava aracı şefinin öldürüldüğü iddiası! İşgalci İsrail’den yeni suikast mı? Ölüm listesinde sırada kim var?

Saldırıda, Tavil'in evinin yakınlarındaki bir aracın hedef alındığı saldırıda, can kaybı ve yaralıların olduğu kaydedilmişti.

Buna ek olarak İsrail ordusu bu sabah İHA ile Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef almış, 3 Hizbullah üyesi öldürülmüştü.