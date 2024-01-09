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Hizbullah'ın güney Lübnan'daki insansız hava aracı şefinin öldürüldüğü iddiası! İşgalci İsrail’den yeni suikast mı? Ölüm listesinde sırada kim var?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Hizbullah’ın güney Lübnan’daki insansız hava aracı şefinin öldürüldüğü iddiası! İşgalci İsrail’den yeni suikast mı? Ölüm listesinde sırada kim var?

Katil İsrail’in Beyrut’taki suikastının ardından elinde ölüm listesi olduğu haberleri yayıldı. Terör devletinin bir gazetesi, ‘İsrail’in ölüm listesinde sırada kim var’ başlığıyla yeni bir provokasyona işaret ederken, Hizbullah cephesinde suikast iddiaları yükseldi. İsrail gazetesi, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki insansız hava aracı (İHA) şefinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü söyledi. İşte haberin detayları…

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden olan Salih el-Aruri'yi öldüren İsrail, karşılığında aldığı misilleme sonucunda geçtiğimiz yıllarda başarısız olduğu suikast girimlerine tekrar göz gezdirmeye başladı. Öldüremedikleri isimlerin arayışında olan katil İsrail'in Hamas'ın önemli isimlerinden birini daha katlettiği iddia edildi.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Hizbullah'ın komutanlarından Ali Hüseyin Berci'nin içinde bulunduğu aracın Hirbet es-Slim beldesinde hedef alındığı öne sürüldü.

"İHA ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

İsrail ordusunca düzenlendiği kaydedilen hava saldırısında Berci'nin öldürüldüğü savunuldu. Haberde Berci'nin Hizbullah'ın güney Lübnan'daki İHA şefi olduğu iddiasına yer verildi.

Söz konusu saldırı ve iddialara ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İŞGALCİLER DÜN ÖLDÜRDÜĞÜ HİZBULLAH YÖNETİCİSİNİN CENAZESİNDE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, Tavil'in evinin yakınlarındaki bir aracın hedef alındığı saldırıda, can kaybı ve yaralıların olduğu kaydedilmişti.
Buna ek olarak İsrail ordusu bu sabah İHA ile Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef almış, 3 Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

Katil İsrail’in ölüm listesinde sırada kim var?

"İSRAİL'İN ÖLÜM LİSTESİNDE SIRADA KİM VAR?"

Terör devletinin gazetelerinden the Jerusalem Post, "İsrail'in ölüm listesinde sırada kim var?" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

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