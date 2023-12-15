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Son dakika | İran'da karakola saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Son dakika | İran’da karakola saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da karakola bir saldırı düzenlendi. Sistan Beluçistan eyaletindeki saldırıyı Ceyşul Adl üstelendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

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