Gazze’deki ateşi harlıyorlar! AB Liderler Zirvesi’nde skandal karar! İrlanda Başbakanı Varadkar’dan ateşkes açıklaması: Oy birliği sağlanamadı

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Zirvede Türkiye'yle ilişkilerin de masaya yatırılması beklenirken, bu bağlamda 29 Kasım'da açıklanan Türkiye ile ilişkilerin geleceğine dair önerilerin yer aldığı raporun liderlerce değerlendirilmesi gündemde.

Liderlerin bu aşamada karar alması beklenmezken konunun bir sonraki zirvede daha detaylı değerlendirilmesi planlanıyor.

Söz konusu raporda 2019'dan bu yana dondurulmuş durumdaki Ortaklık Konseyi ve siyaset, ekonomi, enerji ve ulaşım alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması tavsiyesinde bulunulmuştu.

UKRAYNA'YA EK MALİ DESTEĞE MACARİSTAN'DAN VETO

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan AB Liderler Zirvesinin ilk oturumunda Ukrayna'ya desteğin devam etmesi istişare edilmişti.

Ukrayna'ya 50 milyar avroluk ek mali destek sağlanması görüşmelerinde ise Macaristan veto oyu kullanmıştı.

İlk gün ayrıca bütçe konuları da ele alınmış, Ukrayna ve Moldova'yla katılım müzakerelerinin başlaması, Gürcistan'a ise adaylık statüsü verilmesi kararlaştırılmıştı.