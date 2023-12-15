Gazze'deki ateşi harlıyorlar! AB Liderler Zirvesi'nde skandal karar! İrlanda Başbakanı Varadkar'dan ateşkes açıklaması: Oy birliği sağlanamadı
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam gerçekleştirirken Avrupa Birliği yine bir skandala imza attı.
Fotoğraf: İrlanda Başbakanı Leo Varadkar
ATEŞKES ÇAĞRISI OY BİRLİĞİ SAĞLANAMADIĞI İÇİN YAPILAMADI
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.
AB LİDERLER ZİRVESİ
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, İsrail-Filistin çatışması, güvenlik, savunma ve nefret söylemiyle mücadele konularını görüşmek üzere bir araya geldi.
AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.
Zirvenin ikinci gününde liderlerin Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. İsrail-Filistin çatışmasında ortak bir tutum belirlemeye çalışacak liderlerin Gazze'deki acil güvenlik ve insani durumu ele alması öngörülüyor.
Liderlerin küresel istikrarsızlık, stratejik rekabet ve güvenlik tehditleri karşısında AB'nin güvenlik ve savunmasının nasıl güçlendirileceğini tartışması bekleniyor.
Müslüman karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele kapsamında neler yapılacağının da liderlerin gündeminde yer alması planlanıyor.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR
Zirvede Türkiye'yle ilişkilerin de masaya yatırılması beklenirken, bu bağlamda 29 Kasım'da açıklanan Türkiye ile ilişkilerin geleceğine dair önerilerin yer aldığı raporun liderlerce değerlendirilmesi gündemde.
Liderlerin bu aşamada karar alması beklenmezken konunun bir sonraki zirvede daha detaylı değerlendirilmesi planlanıyor.
Söz konusu raporda 2019'dan bu yana dondurulmuş durumdaki Ortaklık Konseyi ve siyaset, ekonomi, enerji ve ulaşım alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması tavsiyesinde bulunulmuştu.
UKRAYNA'YA EK MALİ DESTEĞE MACARİSTAN'DAN VETO
Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan AB Liderler Zirvesinin ilk oturumunda Ukrayna'ya desteğin devam etmesi istişare edilmişti.
Ukrayna'ya 50 milyar avroluk ek mali destek sağlanması görüşmelerinde ise Macaristan veto oyu kullanmıştı.
İlk gün ayrıca bütçe konuları da ele alınmış, Ukrayna ve Moldova'yla katılım müzakerelerinin başlaması, Gürcistan'a ise adaylık statüsü verilmesi kararlaştırılmıştı.
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