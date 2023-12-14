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Listeye Türk mutfağında 8 yemek girdi! 2023’ün en çok beğenilen 100 yemeği listelendi! İşte liste ve sıralama…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Listeye Türk mutfağında 8 yemek girdi! 2023’ün en çok beğenilen 100 yemeği listelendi! İşte liste ve sıralama…

Taste Atlas, tarafından 2023'ün en iyi 100 yemeği açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden yemeklerin yer aldığı listede zirvede Brezilya’ya ait Pichanha yemeği yer alırken Türk mutfağından 8 farklı yemek yer aldı. İşte dünyanın en çok beğenilen yemekleri ve listeye giren Türk yemeklerinin listesi…

Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirledi. Dünyanın çeşitli mutfağından seçilen bu lezzetler arasında, Türk mutfağından 8 yemek de kendine yer buldu. Cağ kebabı ilk 20'de, İskender kebap 37, mantı ise 38. sırada yer aldı. Türk mutfağından seçilen bu lezzetler, uluslararası alanda büyük beğeni toplayarak Türk gastronomisinin dünya çapındaki etkileyici konumunu bir kez daha kanıtladı.

8 TÜRK YEMEĞİ LİSTEDE YERİNİ ALDI

Taste Atlas tarafından açıklanan listeye göre 8 adet Türk yemeli en çok beğenilen yemekler listesinde yerini aldı. Listeye bakıldığında en beğenilen Türk yemeği 20. Sıraya yerleşen Cağ Kebabı oldu. İşte listedeki Türk yemekleri ve sıralaması;

- Cağ Kebabı 20. sırada yer aldı

- İskender Kebap 37. sırada yer aldı

- Mantı 38. sırada yer aldı

- Döner Kebap 60. sırada yer aldı.

- Adana Kebap 70. sırada yer aldı

- Mercimek Çorbası 72. sırada yer aldı

- Hünkar Beğendi 77. sırada yer aldı.

- Tombik Döner 89. sırada yer aldı

DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ 2023

2023 yılı Taste Atlas tarafından açıklanan için Dünyanın en iyi 100 yemeği şu şekilde listelendi. İşte liste;

19) Carne Asada Tacos (Meksika)

18) Leche De Tigre (Peru)

17) Dakos (Yunanistan)

16) Vatapa (Brezilya)

15) Tom Kha Gai (Tayland)

14) Meat and Cold Cuts Bánh Mì (Vietnam)

13) Pempek (Endonezya)

12) Amêijoas à Bulhão Pato (Portekiz)

11) Pappardelle al cinghiale (İtalya)

10) Phanaeng Curry (Tayland)

9) Shashlik (Rusya)

8) Tangbao (Çin)

7) Butter Garlic Naan (Hindistan)

6) Khao soi (Tayland)

5) Guotie (Çin)

4) Pizza Napoletana (İtalya)

3) Phat kaphrao (Tayland)

2) Roti canai (Malezya)

1) Pichanha (Brezilya)

Listenin tamamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 10 faklı lezzet yer alıyor.

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