Listeye Türk mutfağında 8 yemek girdi! 2023’ün en çok beğenilen 100 yemeği listelendi! İşte liste ve sıralama…
Taste Atlas, tarafından 2023'ün en iyi 100 yemeği açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden yemeklerin yer aldığı listede zirvede Brezilya’ya ait Pichanha yemeği yer alırken Türk mutfağından 8 farklı yemek yer aldı. İşte dünyanın en çok beğenilen yemekleri ve listeye giren Türk yemeklerinin listesi…
Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirledi. Dünyanın çeşitli mutfağından seçilen bu lezzetler arasında, Türk mutfağından 8 yemek de kendine yer buldu. Cağ kebabı ilk 20'de, İskender kebap 37, mantı ise 38. sırada yer aldı. Türk mutfağından seçilen bu lezzetler, uluslararası alanda büyük beğeni toplayarak Türk gastronomisinin dünya çapındaki etkileyici konumunu bir kez daha kanıtladı.
8 TÜRK YEMEĞİ LİSTEDE YERİNİ ALDI
Taste Atlas tarafından açıklanan listeye göre 8 adet Türk yemeli en çok beğenilen yemekler listesinde yerini aldı. Listeye bakıldığında en beğenilen Türk yemeği 20. Sıraya yerleşen Cağ Kebabı oldu. İşte listedeki Türk yemekleri ve sıralaması;
- Cağ Kebabı 20. sırada yer aldı
- İskender Kebap 37. sırada yer aldı
- Mercimek Çorbası 72. sırada yer aldı
- Hünkar Beğendi 77. sırada yer aldı.
- Tombik Döner 89. sırada yer aldı
DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ 2023
2023 yılı Taste Atlas tarafından açıklanan için Dünyanın en iyi 100 yemeği şu şekilde listelendi. İşte liste;
1) Pichanha (Brezilya)
Listenin tamamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 10 faklı lezzet yer alıyor.
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