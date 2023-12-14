Listeye Türk mutfağında 8 yemek girdi! 2023’ün en çok beğenilen 100 yemeği listelendi! İşte liste ve sıralama…

Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirledi. Dünyanın çeşitli mutfağından seçilen bu lezzetler arasında, Türk mutfağından 8 yemek de kendine yer buldu. Cağ kebabı ilk 20'de, İskender kebap 37, mantı ise 38. sırada yer aldı. Türk mutfağından seçilen bu lezzetler, uluslararası alanda büyük beğeni toplayarak Türk gastronomisinin dünya çapındaki etkileyici konumunu bir kez daha kanıtladı.

8 TÜRK YEMEĞİ LİSTEDE YERİNİ ALDI

Taste Atlas tarafından açıklanan listeye göre 8 adet Türk yemeli en çok beğenilen yemekler listesinde yerini aldı. Listeye bakıldığında en beğenilen Türk yemeği 20. Sıraya yerleşen Cağ Kebabı oldu. İşte listedeki Türk yemekleri ve sıralaması;