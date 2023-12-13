CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze’de soykırım yapıyor! Dünyanın utanç tablosu

SOYKIRIMCI İSRAİL SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULA SALDIRDI

13.35 Soykırımcı İsrail, Cibaliye mülteci kampının batısındaki El Faluja bölgesinde bulunan Shadia Ebu Ghazala Okulu'na saldırdı.

El Cezire'ye göre görgü tanıkları aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin okula sığındığını ve soykırımcı İsrail güçleri tarafından infaz edilerek öldürüldüğünü söyledi.

Olay yerindeki bir kadın, "İsrail askerleri içeri girdi ve üzerlerine ateş açtı. Bütün erkekleri aldılar, sonra sınıflara girdiler ve bir kadına ve onunla birlikte tüm çocuklara ateş açtılar." şeklinde konuştu.

Kadın, aralarında yeni doğmuş çocukların da olduğunu söyledi. "İsrail askerleri bu masum aileleri anında katletti" diye ekledi.

11.28 Soykırımcı İsrail ordusu, aralarında Golani piyade tugayının ileri üssüne komuta eden bir albayın da bulunduğu 10 askerinin Salı günü Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü açıkladı.

El Cezire muhabiri Alan Fisher, Gazze'nin kuzeyindeki Şucayea mülteci kampında düzenlenen operasyonda dokuz askerin öldüğünü söyledi ve "Bunun bir pusu olduğu açık" dedi

08.20 BM'nin raporuna göre, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'daki Anata ve Marj Na'ja'da Filistinlilere ait binalar İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son rakamlarına göre, yalnızca bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda en az 1.001 Filistinliye ait yapı yıkıldı ve en az 1.870 kişi yerinden edildi.

07:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.

İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.

Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.

Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.

Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.

İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.

İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.

Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

07:23 Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.