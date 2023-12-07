CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze’de sivil katliamına devam ediyor! İnsanlık suçunun en şiddetli saatleri

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

18.28 BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope: "Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var"



18.10 BM RAPORTÖRÜ MOFOKENG: "İSRAİL GAZZE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI ACIMASIZ BİR SAVAŞ İLAN ETTİ"

Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine yapılan en az 364 saldırıda 553 kişinin öldüğünü, 729 kişinin de yaralandığını belirterek, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan ettiğini bildirdi.

BM'nin sağlık hakları konularındaki raportörü Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan etti." ifadesini kullanan Mofokeng, aralarında çocukların da tedavi gördüğü hastanelerin son dönemde hava saldırısına uğradığını belirtti.

Mofokeng, İsrail güçlerinin bu hafta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini birkaç kez vurduğunu hatırlatarak, "Tıp mesleği saldırı altında. Çalışan bir doktor olarak Gazzeli meslektaşlarımın nelere katlandığını idrak edemiyorum. Meslektaşları ve sevdikleri saldırı altındayken onlar çalışıyor. Birçoğu hastalarını tedavi ederken öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

CAN KAYBI 17 BİN 177'YE YÜKSELDİ

16.54 Soykırımcı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

14.25 İsrailli sivil toplum grubu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle yerleşimci sivillere verilen silah ruhsatları hakkında soruşturma yapılmasını talep etti.

Grubun talebi, Haaretz gazetesinin bakana yakın kişilere, gerekli niteliklere sahip olmaksızın silah ruhsatı verme yetkisi verildiğini ortaya koymasının ardından geldi.

Raporun ardından ulusal güvenlik bakanlığı ateşli silahlar dairesi başkanı Yisrael Avisar, Ben-Gvir'in personeline genellikle en az bir ay süren bir günlük eğitimin ardından "geçici ruhsatlandırma görevlisi" unvanı verildiğini söyleyerek istifa etti.

Ben-Gvir ve Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'deki sivillerin silahlanmasını teşvik ediyor. Kanal 13 TV'nin haberine göre, savaşın başlamasından bu yana silah ruhsatı için 150 bin başvuru yapıldı; geçen yılın aynı döneminde ise 42 başvuru vardı.

14.01 Kassam Tugayları siyonist tankları patlattıkları anlara ilişkin görüntüler paylaştı.

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR: HEDEF YİNE MÜLTECİ KAMPI

09.53 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat ve El-Meğazi mülteci kampları, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine 62'nci günde de saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az 17 kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Saldırıda çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Usfura, En-Neccar, Ebu el-Asel ve Uveyda ailelerinin evleri ile El-Hulefa Camisi çevresine İsrail savaş uçakları, Ebu Hüseyin Okulu'na ise topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'nda da bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'un doğu kesiminde ise savaş uçakları ile topçu ateşinin hedefinde, evler, tarım arazileri ve su kuyuları vardı. Han Yunus'un farklı bölgelerini hedef alan bu saldırılarda ölen ve yaralananlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki Nasır Hastanesi'ne getirilmeye başladı.

08.38 Soykırımcı İsrail Ordusu bu sabah Lübnan'dan 6 top ve füze atışı tespit ettiklerini bildirdi.