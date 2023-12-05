Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere şehit sayısı 16 bine yaklaştı.

İŞGALCİLER ZİHİNSEL ENGELLİ BİR FİLİSTİNLİYİ VURDU

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre kalçasından yaralanan 34 yaşındaki Filistinliye ilk tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı.