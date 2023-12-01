Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! İsrail Hamas'ı bahane ederek duyurdu: Savaşa yeniden başladık
Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken, bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği ve savaşın yeniden başladığı belirtildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken katil İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
15 BİN KİŞİYİ KATLETTİLER
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
İNSANİ ARA BAŞLADI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
"SAVAŞA YENİDEN BAŞLADIK"
08.00 Sabah saatlerinde Mısırlı yetkililer tarafından ateşkesin uzatıldığı iddiası gündeme gelse de İsrail tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahane edilerek savaşın yeniden başladığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail'den yapılan açıklamada "Hamas ateşkesi ihlal etti, topraklarımıza ateş açtı" denildi.
ATEŞKES UZATILDI
06.00 Mısırlı yetkililer: İsrail ve Hamas ateşkesi 8.günde de uzatma konusunda anlaştı.
ESİRLER TAKAS EDİLDİ
03.30 İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir salıverildi.
BİNLERCE GÖZALTI
02.06 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
"BÜYÜK SİVİL KAYBI GÜNEYDE OLMAMALI"
00.40 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılara başlaması halinde bölgede siviller için "güvenli" alanlar oluşturması gerektiğini dile getirerek, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı." dedi.
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