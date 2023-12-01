Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! İsrail Hamas’ı bahane ederek duyurdu: Savaşa yeniden başladık

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

"SAVAŞA YENİDEN BAŞLADIK"

08.00 Sabah saatlerinde Mısırlı yetkililer tarafından ateşkesin uzatıldığı iddiası gündeme gelse de İsrail tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahane edilerek savaşın yeniden başladığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail'den yapılan açıklamada "Hamas ateşkesi ihlal etti, topraklarımıza ateş açtı" denildi.

ATEŞKES UZATILDI

06.00 Mısırlı yetkililer: İsrail ve Hamas ateşkesi 8.günde de uzatma konusunda anlaştı.