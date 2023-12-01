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Gazze'de geçici ateşkes 3.kez uzatıldı! Hamas ve katil İsrail'den açıklama geldi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Gazze’de geçici ateşkes 3.kez uzatıldı! Hamas ve katil İsrail’den açıklama geldi...

İsrail ve Hamas ateşkesi 8.günde de uzatma konusunda anlaştı.

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