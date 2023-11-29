23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
NASA'nın "Send Your Name" adlı web sitesi üzerinden Mars'a yapılacak olan yolculuk öncesinde isim toplama kampanyası devam ediyor. Mars'a adını göndermek isteyenler, bu taleplerini NASA'ya ileterek birkaç adımda sanal bir uçuş bileti elde edebiliyorlar. Benzer bir uygulamayı 2020 yılında Perseverance uçuşunda da gerçekleştiren NASA, henüz adını gönderemeyen ya da tekrar göndermek isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor.
NASA, Mars'a isim gönderme sürecini, yeni uçuşunu planladığı güne kadar devam ettirecek. 2024 yılı içinde gerçekleşmesi beklenen NASA Mars uçuşu ile ilgili güncellemeler, katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecek ve bu süreç, biniş kartı sahiplerine özel olarak duyurulacak. İşte detaylar...
NASA İSİM GÖNDERME NASIL YAPILIR?
Bu işlem için öncelikle aşağıdaki link üzerinden siteye giriş yapın.Bu işlem için öncelikle aşağıdaki link üzerinden siteye giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan alanlara sırasıyla isim, soyisim, ülke bilgisi, posta kodu, e-posta adresini yazın.
Tüm bu bilgileri girdikten sonra en altta yer alan gönderme butonuna basın.
İşlem tamamlandığında görüntüdeki gibi bir bilet karşınıza çıkacaktır. Bu bileti ister indirebilir, isterseniz sosyal medya butonlarına tıklayarak paylaşabilirsiniz.
NASA SEND YOUR NAME UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN!
HANGİ ÜLKEDEN KAÇ KİŞİ YOLLUYOR?
Çin 4.100.379
Amerika Birleşik Devletleri 3.387.936
Filipinler 2.299.170
Brezilya 1.448.269
Birleşik Krallık 1.304.947
Rusya 1.084.478
İtalya 815.805
Meksika 776.163
Hindistan 691.885
Fransa 534.303
Endonezya 414.434
Ukrayna 332.998
Kanada 331.971
İspanya 326.170
Almanya 324.698
Malezya 276.149
Güney Kore 274.433
Avustralya 271.146
Kazakistan 238.844
Peru 216.586
Kolombiya 201.123
Polonya 199.085
Türkiye 192.676
Arjantin 183.549
Şili 168.248
Çekya 114.142
Ekvator 113.663
İran 112.231
Vietnam 108.430
Portekiz 101.780
İrlanda 94.762
Tayvan 89.413
İsveç 87.643
Romanya 80.205
Belçika 76.525
Ermenistan 72.651
Tayland 72.506
Hollanda 66.697
Yunanistan 63.007
Bangladeş 61.158
Güney Afrika 59.041
Afganistan 58.456
Mısır 57.055
Özbekistan 56.782
Macaristan 54.156
Suudi Arabistan 49.935
Avusturya 49.544
Arnavutluk 49.221
Cezayir 49.179
Kosta Rıka 48.084
Birleşik Arap Emirlikleri 47.061
Yeni Zelanda 43.551
İsviçre 43.440
Japonya 41.024
İsrail 39.960
Bolivya 39.340
Slovakya 39.169
Azerbaycan 37.206
Guatemala 36.824
Singapur 35.563
Venezuela 35.466
Sırbistan 35.347
Hırvatistan 32.967
Norveç 32.182
Fas 31.566
Pakistan 31.209
Danimarka 30.689
Kırgızistan 29.590
Finlandiya 28.343
Irak 28.141
Bulgaristan 26.612
Andorra 25.699
Moldova 23.192
El Salvador 23.100
Gürcistan 21.834
Panama 21.661
Litvanya 21.569
Honduras 21.212
Lübnan 21.151
Porto Riko 20.978
Bosna-Hersek 20.516
Ürdün 19.530
Letonya 18.825
Nepal 18.676
Dominik Cumhuriyeti 18.213
Sri Lanka 16.893
Paraguay 15.855
Uruguay 15.803
Angola 15.745
Tunus 15.164
Estonya 13.044
Antarktika 10.533
Slovenya 10.043
Kuveyt 9.670
Myanmar (Burma) 9.494
Kıbrıs 8.543
Bahreyn 8.476
Kuzey Makedonya 8.405
Aruba 7.701
Suriye 7.682
Bahamalar 7.662
Kuzey Kore 7.647
Kosova 7.642
Kanarya Adaları 7.432
Katar 7.288
Yükselme Adası 6.566
Makao Sar Çın 6.372
Maldivler 6.250
Antigua Ve Barbuda 6.096
Nijerya 5.753
Filistin 5.681
Umman 5.638
Kamboçya 5.523
Malta 5.514
Kenya 4.817
Karadağ 4.553
Guyana 4.533
Lüksemburg 3.641
Zimbabve 3.394
Küba 3.321
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
- Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...
- Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...
- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
- Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...
- 2. Torba yasada 6 temel madde listelendi! Meclis'te milyonların yüzünü güldürecek detaylar! 2000 sonrasına emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Penceredeki bu özellik soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak yöntem...
- Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Çarşamba okul var mı, tatil mi? MEB-Valilik açıklamaları...
- Görebilen çok az kişi var! Resimde gizlenen 5971 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?