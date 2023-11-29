23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu

Bu işlem için öncelikle aşağıdaki link üzerinden siteye giriş yapın.Bu işlem için öncelikle aşağıdaki link üzerinden siteye giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan alanlara sırasıyla isim, soyisim, ülke bilgisi, posta kodu, e-posta adresini yazın.

Tüm bu bilgileri girdikten sonra en altta yer alan gönderme butonuna basın.

İşlem tamamlandığında görüntüdeki gibi bir bilet karşınıza çıkacaktır. Bu bileti ister indirebilir, isterseniz sosyal medya butonlarına tıklayarak paylaşabilirsiniz.

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