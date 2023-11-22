Hem Türk hem de İslam düşmanı! PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz Hollanda'nın yeni başbakanı oldu
Türk ve başörtüsü düşmanlığı ile tanınan Hollanda’nın yeni başbakanı seçilen Dilan Yeşilgöz, sosyal medya hesabından katil İsrail’in Gazze’deki sivil katliamında ikiyüzlü bir tutum sergileyerek, "Hamas'ın terör eylemlerini kınıyor ve İsrail'in bunlara karşı direnişini destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Daha öncede, Türklere ve Başkan Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan alçak, bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün de kızı…
Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın yeni başbakanı oldu.
Yeşilgöz Hamas'ın terör eylemlerini kınadığını ve İsrail'in bunlara karşı direnişini desteklediğini açıklayarak "Bu orantılı olmalı. Hamas'ın eylemleri İsrail Devleti'ni yok etmeyi amaçlıyor. Bu, altta yatan çatışmayı çözmekten ve masum insanlara olan şefkatimden ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKLERE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.
ÖNÜNDE POZ VERDİĞİ FOTOĞRAF
Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan Yeşilöz'ün önünde poz verdiği fotoğraf da bu durumun açık bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.
Dilan Yeşilöz'ün odasında duvarda asılı olan bir kadın fotoğrafı gözüküyor. Fotoğrafta, 106 yaşındaki Ermeni bir kadın, elinde AK-47 kalaşnikof silah tutuyor.
Bu fotoğraf, Ermenistan'ın Karabağ'daki iddiaları için sembol bir fotoğraf niteliği taşıyor.
SKANDAL KARARLARA İMZA ATMIŞTI
Hollanda'nın Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yaptığı sürede Dilan Yeşilgöz, skandal bir karara imza atmıştı. Yeşilgöz memurların başörtüsü takmasını yasaklıyarak, yeni kıyafet yönetmeliğine imza atmıştı. Yeşilgöz, kararının gerekçesini de, "Polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz." diyerek açıklamıştı.
Üniforma üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyen Yeşilgöz, Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, poliste başörtüsü tartışmasının artık sona erdiğini dile getirdi.
PKK'LI TERÖRİST YEŞİLGÖZ'ÜN KARANLIK YÜZÜ
12 Eylül 1980 askeri darbesi'nden sonra, işlenen siyasi cinayetlerdeki payından yırtmak için Irak'a kaçarak ardından da İran'a geçti.
Oradan da Hollanda'ya kaçan Yeşilgöz, 84'te girdiği Hollanda'da daha Flemenkçe öğrenmeden, kaynaklarca edinilen bilgiye göre sonradan diyet borcunu ödemek üzere Hollanda devletinin derinlerinden bazı referanslarla 1985 yılında Utrecht Üniversite'sinde Doğu Dilleri ve Kültürleri Bilim Dalı Bölümü'nde Çağdaş Türk Edebiyatı öğretim görevlisi oldu.
Yeşilgöz DİSK mensubu olduğunu iddia etmektedir. Geçen süre içinde Yeşilgöz'ün neden Hollanda'yı seçtiği, Hollanda'nın yolunu nereden bulduğu, Türkiye'deki bölücü ve yıkıcı terör faaliyetleri esnasında batı destekli (Sovyet sosyalizmi'ni bastırmak ve doğuyu ele geçirmek üzere batı istihbarat servislerinin icat ettiği yapay komünist akım olan) "Troçkist" akımlar üzerinden Hollanda makamlarıyla nasıl iletişim içinde olduğu ve hiç bir zaman doğrulanamayan sözde "DİSK mensubiyeti" her zaman karanlıkta kaldı.
PKK'LI TERÖRİST YÜCEL YEŞİLGÖZ KİMDİR?
Tunceli doğumlu olduğu halde sözde 'Kürdistan' doğumlu olarak kendisini tanıtan; çalışmalarında hiç bir zaman 'sözde kaçkın / ilticacı Kürt siyasetçi'lerin bölücü PKK terör örgütü'nde yaptıkları işçi ve kadın kaçakçılığından, eroin ve uyuşturucu trafiğindeki paydan bahsetmeyen sözde 'kriminolog' Yücel Yeşilgöz; bayrağı kızına teslim etmiş görünüyor.
TERÖRİST BAŞINI DOSTUM DİYE ANLATIYOR
Bölücü terör örgütü PKK'nın ele-başı olarak ömürlük hapis yatan ve "bebek katili" unvanıyla nam salan 30 bine aşkın masum insanın katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yücel Yeşilgöz, 1998'de NRC'ye verdiği röportajda aynı zamanda dostu olduğunu söylediği teröristbaşı Öcalan'ı "Apo" olarak nitelendiriyor. Yeşilgöz ayrıca kendisinin çalışkan birisi olmadığını ve içki içmeyi sevdiğini ifade etmişti.
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