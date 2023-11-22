Hem Türk hem de İslam düşmanı! PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz Hollanda’nın yeni başbakanı oldu

PKK'LI TERÖRİST YEŞİLGÖZ'ÜN KARANLIK YÜZÜ

12 Eylül 1980 askeri darbesi'nden sonra, işlenen siyasi cinayetlerdeki payından yırtmak için Irak'a kaçarak ardından da İran'a geçti.

Oradan da Hollanda'ya kaçan Yeşilgöz, 84'te girdiği Hollanda'da daha Flemenkçe öğrenmeden, kaynaklarca edinilen bilgiye göre sonradan diyet borcunu ödemek üzere Hollanda devletinin derinlerinden bazı referanslarla 1985 yılında Utrecht Üniversite'sinde Doğu Dilleri ve Kültürleri Bilim Dalı Bölümü'nde Çağdaş Türk Edebiyatı öğretim görevlisi oldu.

Yeşilgöz DİSK mensubu olduğunu iddia etmektedir. Geçen süre içinde Yeşilgöz'ün neden Hollanda'yı seçtiği, Hollanda'nın yolunu nereden bulduğu, Türkiye'deki bölücü ve yıkıcı terör faaliyetleri esnasında batı destekli (Sovyet sosyalizmi'ni bastırmak ve doğuyu ele geçirmek üzere batı istihbarat servislerinin icat ettiği yapay komünist akım olan) "Troçkist" akımlar üzerinden Hollanda makamlarıyla nasıl iletişim içinde olduğu ve hiç bir zaman doğrulanamayan sözde "DİSK mensubiyeti" her zaman karanlıkta kaldı.