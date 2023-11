ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama

Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, New York Valisi Kathy Hochul, "New York Eyaleti Polisi, benim talimatım doğrultusunda, New York'a tüm giriş noktalarını izlemek için FBI Ortak Terörizm Görev Gücü ile aktif olarak çalışıyor. Kolluk kuvvetleri ve acil durum yetkilileriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum. Yanıt verenler ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda New Yorkluları bilgilendirecekler." dedi.

