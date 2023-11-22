ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü'nde patlama
Son dakika haberine göre ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.
ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan köprüde bir aracın patlamasının ardından sınır geçişleri kapatıldı.
Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda alevler içinde kalan bir güvenlik noktasının görüntüleri yer aldı.
Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, New York Valisi Kathy Hochul, "New York Eyaleti Polisi, benim talimatım doğrultusunda, New York'a tüm giriş noktalarını izlemek için FBI Ortak Terörizm Görev Gücü ile aktif olarak çalışıyor. Kolluk kuvvetleri ve acil durum yetkilileriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum. Yanıt verenler ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda New Yorkluları bilgilendirecekler." dedi.
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