Sınır kafenin ortasından geçiyor! Görenleri hayrete düşüren dünyanın en ilgin ülke sınırları

İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği günden bu yana büyük önem arz eden ülke sınırları halkı için büyük önem arz ediyor. Dikenli teller, duvarlar, hendekler veya askeri anlamda kurulan birçok etmen sayesinde korunan sınırların bazıları ise korunmuyor ve çok farklı ilginç noktalarda geçebiliyor. Bazen bir kafenin bahçesinden, bazen bir kurumun içinden, bazen bir köprünün üzerinden bazen de doğal yollarla ayrılıyor. İşte dünyanın en ilginç sınırlarına sahip ülkeler…

DÜNYANIN EN İLGİNÇ SINIRLARINA SAHİP ÜLKELER!