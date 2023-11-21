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Sınır kafenin ortasından geçiyor! Görenleri hayrete düşüren dünyanın en ilgin ülke sınırları

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Sınır kafenin ortasından geçiyor! Görenleri hayrete düşüren dünyanın en ilgin ülke sınırları

Dünyanın en ilginç sınırları, görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Bir kafenin ortasından veya bir köprünün üzerinden geçen sınırların yanı sıra bazen doğa ülkenin sınırlarının çizilmesinde büyük rol oynuyor. İşte o merak edilen sınırlar…

İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği günden bu yana büyük önem arz eden ülke sınırları halkı için büyük önem arz ediyor. Dikenli teller, duvarlar, hendekler veya askeri anlamda kurulan birçok etmen sayesinde korunan sınırların bazıları ise korunmuyor ve çok farklı ilginç noktalarda geçebiliyor. Bazen bir kafenin bahçesinden, bazen bir kurumun içinden, bazen bir köprünün üzerinden bazen de doğal yollarla ayrılıyor. İşte dünyanın en ilginç sınırlarına sahip ülkeler…

DÜNYANIN EN İLGİNÇ SINIRLARINA SAHİP ÜLKELER!

Hollanda - Belçika

Baarle-Nassau kenti içinde hem Belçika hem de Hollanda toprakları içinde kalan bölgeler bulunmakta. Kentte iki ülkeyi ayıran sınır bir evin ya da kafenin ortasından geçmekte.

İsveç – Norveç

Svinesund Köprüsü sadece iki yolu değil İsveç ve Norveç'i de birbirine bağlama işlevine sahip.

Çin - Kuzey Kore

Çin ve Kuzey Kore'yi birleştiren Dostluk Köprüsü, Yalu Nehri üzerinde bulunuyor.

Haiti - Dominik Cumhuriyeti

Karayiplerde bulunan Dominik ve Haiti aynı adayı paylaşayn iki ülke. Uydu fotoğrafından bakıldığından sınırın solunda kalan Haiti'nin çorak toprağının yanında sınırın hemen diğer tarafındaki yeşili bol Dominik Cumhuriyeti dikkat çekiyor.

Haiti - Dominik Cumhuriyeti

İki ülke arasındaki sınıra daha yakından bakmak isteyince ortaya şöyle bir sonuç çıkmakta.

Mısır - İsrail

Sina Çölü'nün başlangıç noktasında yer alan Mısır ile İsrail sınırı, dümdüz bir çizgi olarak uzaydan bile dikkat çekiyor.

Rusya - ABD

Rusya İle Amerika'nın Alaska eyaletini ayıran Bering Boğazı, iki ülke arasındaki doğal sınır konumunda. Bering Boğazı buzullarla kaplıyken Asya'dan Amerika'ya kitlesel göçler yaşanmıştı. Bu göç edenler günümüzdeki Kızılderililerin atasıdır.

Brezilya - Arjantin

Iguazu şelalesi Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'i birbirinden ayıran doğal sınır konumunda.

ABD - Meksika

Meksika ile Amerika arasındaki sınır dünyanın en bilindik sınırları arasında yer alıyor. İki ülke arasında bulunan sınır boyunca duvar örülmüş durumda.

ABD - Kanada

Dünyanın en uzun şelalesi olan Niagara, ABD ve Kanada arasındaki sınırı da belirliyor.

Hollanda - Almanya

Hollanda ile Almanya'yı ayıran sınır, bir posta ofisinin içinden geçmekte. Çizginin sol tarafı Hollanda, sağ tarafıysa Almanya toprakları içinde.

Kuzey İrlanda - İrlanda

Aynı adada yer alan iki ülke, uzun yıllardır birbirinden bu köprüyle ayrılıyor.

Pakistan - Hindistan

Uzaydan çekilen bu fotoğrafta geceleyin iki ülkeyi ayıran ışıklandırılmış turuncu çizgi belirgin bir şekilde görülüyor.

Türkiye - Bulgaristan

Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır Türkiye'nin batıdaki en uç noktası konumunda.

İskoçya - İngiltere

Aynı krallığın parçaları olsa da İngiltere ve İskoçya arasında da bir sınır bulunmakta.

Portekiz - İspanya

Guadiana Nehri, İspanya ve Portekiz'i ayıran doğal bir sınır vazifesi görmekte. Fotoğrafın önündeki yapı, uzun yıllardır kullanılmayan bir Portekiz sınır karakolu.

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