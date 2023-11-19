19 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail yoğun bakımdaki çocukları bile öldürdü! Dünyanın gözü önünde tüm acımasızlığıyla büyük soykırım...

İsrail yoğun bakımdaki çocukları bile öldürdü! Dünyanın gözü önünde tüm acımasızlığıyla büyük soykırım...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
ABONE OL
İsrail yoğun bakımdaki çocukları bile öldürdü! Dünyanın gözü önünde tüm acımasızlığıyla büyük soykırım...

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik büyük bir soykırım yaparken yaşanan saldırılarında 44. güne girildi. Katil İsrail şu ana kadar 5 binden fazla çocuğu öldürürken saldırılar gece boyu sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise yaptığı açıklamada saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'nin kontrolünün İsrail'e geçeceğini belirtti. İşte savaşın 44. gününde dakika dakika yaşananlar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

KATİL İSRAİL EN AZ 5 BİN ÇOCUĞU KATLETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

Bölgede işgalci İsrail'in katliamı sürerken gün içinde dakika dakika yaşananları sizler için derledik...

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

09.27 I KATLİAM GECE BOYU SÜRDÜ

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu abluka altındaki Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

07.10 I YOĞUN BAKIMDAKİ BEBEKLER BİLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına ilişkin, "Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü." dedi.

23.48 I İŞGALCİ İSRAİL: KONTROL BİZDE OLACAK

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'de güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün "çözüm olmadığını" savundu.

Katiller gece boyunca bombaladı KATİLLER GECE BOYUNCA BOMBALADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA