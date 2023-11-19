İsrail yoğun bakımdaki çocukları bile öldürdü! Dünyanın gözü önünde tüm acımasızlığıyla büyük soykırım...

KATİL İSRAİL EN AZ 5 BİN ÇOCUĞU KATLETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.