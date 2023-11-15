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Silahlanma yarışında Kuzey Kore yeni bir aşamaya geçti! Flaş açıklama: Test başarıyla sonuçlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Silahlanma yarışında Kuzey Kore yeni bir aşamaya geçti! Flaş açıklama: Test başarıyla sonuçlandı

Kuzey Kore, orta menzilli balistik füzeler için geliştirilen yeni tip yüksek itişli katı yakıtlı motorların ilk yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

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